El Papa celebró una misa y compartió un almuerzo con cientos de necesitados en el Vaticano
León XIV recuerda a Francisco y pide escuchar el grito de los pobres
“La pobreza interpela a los cristianos, pero también a todos aquellos que en la sociedad tienen roles de responsabilidad”, dijo el Pontífice al conmemorar el Jubileo de los Pobres.
Elena Llorente
16 de noviembre de 2025 - 21:31
El Papa se sentó a comer junto a unas 1.300 personas en el Aula Paulo VI, entre las que había unos 50 transexuales
(EFE/EFE)
