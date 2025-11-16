Omitir para ir al contenido principal
El Papa celebró una misa y compartió un almuerzo con cientos de necesitados en el Vaticano

León XIV recuerda a Francisco y pide escuchar el grito de los pobres

“La pobreza interpela a los cristianos, pero también a todos aquellos que en la sociedad tienen roles de responsabilidad”, dijo el Pontífice al conmemorar el Jubileo de los Pobres.

Elena Llorente
VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 16/11/2025.- Pope Leo XIV attends a lunch with the poor on the occasion of the Jubilee of the Poor and the 9th World Day of the Poor inside the Paul VI Hall, Vatican City, 16 November 2025. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
El Papa se sentó a comer junto a unas 1.300 personas en el Aula Paulo VI, entre las que había unos 50 transexuales (EFE/EFE)

