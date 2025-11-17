Omitir para ir al contenido principal
Las elecciones presidenciales también se vivieron en el mítico Estadio Nacional de Santiago
El voto en un ícono de la represión pinochetista en el día en que la derecha repuntó
En el Estadio Nacional suenan voces que hablan del Chile de hoy: ¿se avanza o retrocede en democracia?
Mercedes López San Miguel
17 de noviembre de 2025 - 1:12
Vista aérea de banderas chilenas ondeando junto al Estadio Nacional, que funcionó como centro de votación este domingo
(AFP/AFP)