Dardos de Bullrich contra Villarruel

“Ella se coloca como presidente del Senado, pero sin tomar partido por el Gobierno”

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza vuelve a presionar a la vicepresidenta para que “ayude a empujar los proyectos” que impulsa el oficialismo.

