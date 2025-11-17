Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Dardos de Bullrich contra Villarruel
“Ella se coloca como presidente del Senado, pero sin tomar partido por el Gobierno”
La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza vuelve a presionar a la vicepresidenta para que “ayude a empujar los proyectos” que impulsa el oficialismo.
17 de noviembre de 2025 - 16:36
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Patricia Bullrich Victoria Villarruel
Patricia Bullrich Victoria Villarruel
(Sin Credito)
Temas en esta nota:
Patricia Bullrich
Victoria Villarruel
La Libertad Avanza