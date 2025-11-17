Omitir para ir al contenido principal
La candidata de izquierda dio entrevistas y fue a una actividad con mujeres en la comuna La Pintana
Jara, ante la urgencia de recuperar el voto popular que perdió la centroizquierda
“Será clave reconectar con el mundo popular y sin militancia”, dice Francisco Vidal, referente del progresismo chileno. Los tres partidos de derecha sumaron un 50 por ciento en primera vuelta.
Mercedes López San Miguel
17 de noviembre de 2025 - 22:26
Jeannette Jara saludó a sus seguidores tras conocer los resultados de las elecciones del domingo en Santiago
(EFE/EFE)