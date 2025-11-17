Omitir para ir al contenido principal
La candidata de izquierda dio entrevistas y fue a una actividad con mujeres en la comuna La Pintana

Jara, ante la urgencia de recuperar el voto popular que perdió la centroizquierda

“Será clave reconectar con el mundo popular y sin militancia”, dice Francisco Vidal, referente del progresismo chileno. Los tres partidos de derecha sumaron un 50 por ciento en primera vuelta.

Mercedes López San Miguel
AME9776. SANTIAGO (CHILE), 16/11/2025.- La candidata a la Presidencia de Chile por el partido Unidad por Chile, Jeannette Jara (c), saluda a seguidores tras conocer los resultados de las elecciones este domingo, en Santiago (Chile). La izquierdista Jeannette Jara, que se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país "con mucho futuro y esperanza" y pidió cuidar la democracia para no ponerla "en riesgo" de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre. EFE/ Elvis Gonzalez
Jeannette Jara saludó a sus seguidores tras conocer los resultados de las elecciones del domingo en Santiago (EFE/EFE)