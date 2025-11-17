La recomendación de expertos y las estrategias familiares
La revolución del “todavía no”: la alianza de padres y madres para postergar la entrega del primer celular
A nivel global, son cada vez más las organizaciones que unen fuerzas para limitar el uso de dispositivos móviles y pantallas en niños y adolescentes. En Argentina y México crearon agrupaciones para discutir estrategias e ideas. ¿A qué edad deberían tener acceso a su primer celular los niños? ¿Desde cuándo podrían habitar las redes sociales?