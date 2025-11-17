Omitir para ir al contenido principal
La recomendación de expertos y las estrategias familiares

La revolución del “todavía no”: la alianza de padres y madres para postergar la entrega del primer celular

A nivel global, son cada vez más las organizaciones que unen fuerzas para limitar el uso de dispositivos móviles y pantallas en niños y adolescentes. En Argentina y México crearon agrupaciones para discutir estrategias e ideas. ¿A qué edad deberían tener acceso a su primer celular los niños? ¿Desde cuándo podrían habitar las redes sociales?

Dylan Resnik
Elena Griolli y Luciana Schwartz, creadoras del movimiento Manos Libres, que busca postergar la entrega del primer celular a los hijos hasta los 14 años. (Gentileza -)

