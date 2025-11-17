Omitir para ir al contenido principal
El adelanto del informe final de la comisión investigadora
Las pruebas de la estafa $LIBRA en las manos de la justicia
El cripto escándalo no fue un hecho aislado. La trazabilidad del dinero. Las responsabilidades políticas. La presunta estafa. Denuncia a funcionarios del ejecutivo y del judicial.
18 de noviembre de 2025 - 1:38
Milei, en el Tech Forum 2024; detrás de él, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
(Archivo -)
