El adiós a "una compañera que supo alumbrar nuestras luchas"
Falleció Licia Campos, militante de HIJOS
Era hija de, Enrique Campos, trabajador de YPF, destacado militante peronista e intendente de Aguaray, fue asesinado en Tucumán en el marco del terrorismo estatal.
Elena Corvalan
18 de noviembre de 2025 - 5:10
Licia Campos (primera de la izquierda)
Temas en esta nota:
HIJOS
Lesa Humanidad