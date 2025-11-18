Omitir para ir al contenido principal
El adiós a "una compañera que supo alumbrar nuestras luchas"

Falleció Licia Campos, militante de HIJOS

Era hija de, Enrique Campos, trabajador de YPF, destacado militante peronista e intendente de Aguaray, fue asesinado en Tucumán en el marco del terrorismo estatal.

Elena Corvalan
Licia Campos (primera de la izquierda) (Gentileza )

