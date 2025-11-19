Omitir para ir al contenido principal
“Esperaba una absolución”
Julieta Makintach lamentó su destitución y confirmó que apelará el fallo a la Corte Suprema
Tras el escándalo por el rodaje del documental “Justicia divina” sobre el juicio oral y público por la muerte del astro de fútbol.
19 de noviembre de 2025 - 18:08
Julieta Makintach fue destituida y no podrá ejercer cargos públicos en el Poder Judicial
Escándalo en el juicio de Diego Maradona
(Archivo)
