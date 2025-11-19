Omitir para ir al contenido principal
Un gran proveedor de internet falló en EE.UU. e hizo caer a X y ChatGPT

Un accidente digital desconectó a millones

Asoma el fantasma cyber-apocalíptico del día en que se caiga internet en todo el mundo. Las grandes infraestructuras en pocas manos. Duró unas pocas horas.

cloudflare
cloudflare El gigante de internet Cloudflare y la incertidumbre de la desconexión. (Archivo -)