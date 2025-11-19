Omitir para ir al contenido principal
Bolivia ya conoce a sus posibles rivales

Ya están las seis selecciones que jugarán el repechaje en México por dos pasajes al Mundial

Surinam y Jamaica fueron las últimas en sumarse al mini certamen que se jugará a fines de marzo.

Bolivia
Bolivias Bolivia viene de perder 3-0 con Japón en esta doble fecha FIFA. (PHILIP FONG/AFP)

