Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Bolivia ya conoce a sus posibles rivales
Ya están las seis selecciones que jugarán el repechaje en México por dos pasajes al Mundial
Surinam y Jamaica fueron las últimas en sumarse al mini certamen que se jugará a fines de marzo.
19 de noviembre de 2025 - 22:25
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Bolivias
Bolivia viene de perder 3-0 con Japón en esta doble fecha FIFA.
(PHILIP FONG/AFP)
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Eliminatorias
Selección de Bolivia
Fútbol