El presidente de la AFA habló en la Cumbre del Deporte

Claudio Tapia: “Tan malo no es el arbitraje argentino”

El dirigente fue interrogado por las sanciones que generan conflicto cada fin de semana en el campeonato local.

Adrián De Benedictis
Tapia durante la entrevista en la Usina del Arte. (Archivo -)

