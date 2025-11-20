Omitir para ir al contenido principal
El informe forense determinó su identidad
Confirmaron que los restos hallados en Entre Ríos son del remisero que trasladó a Pablo Laurta
Martín Sebastián Palacio fue visto por última vez el pasado 7 de octubre en la terminal de Concordia, cuando retiró al doble femicida como pasajero.
20 de noviembre de 2025 - 23:20
Pablo Laurta se encuentra detenido por el doble femicidio de su expareja y exsuegra, así como del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.
