El informe forense determinó su identidad

Confirmaron que los restos hallados en Entre Ríos son del remisero que trasladó a Pablo Laurta

Martín Sebastián Palacio fue visto por última vez el pasado 7 de octubre en la terminal de Concordia, cuando retiró al doble femicida como pasajero.

Pablo Laurta se encuentra detenido por el doble femicidio de su expareja y exsuegra, así como del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio.

