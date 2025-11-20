Omitir para ir al contenido principal
Hubo caídas interanuales muy fuertes en octubre

El consumo más sensible, por el piso

La consultora Scentia reportó una baja del 3,3 en compra en Farmacias, de 4 en hipermercados y de casi 5 en mayoristas. En almacenes, las ventas crecieron fuerte.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2023 Supermercado mayorista Foto Guadalupe Lombardo

