Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economia
Hubo caídas interanuales muy fuertes en octubre
El consumo más sensible, por el piso
La consultora Scentia reportó una baja del 3,3 en compra en Farmacias, de 4 en hipermercados y de casi 5 en mayoristas. En almacenes, las ventas crecieron fuerte.
20 de noviembre de 2025 - 20:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Buenos Aires, 16 de octubre de 2023 Supermercado mayorista Foto Guadalupe Lombardo
Temas en esta nota:
Consumo
Farmacias