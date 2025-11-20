Omitir para ir al contenido principal
Por su libro “Las niñas del naranjel”

Gabriela Cabezón Cámara ganó el National Book Award

“Sin la educación pública y gratuita la gente de clase trabajadora como yo nunca jamás estaría acá”, dijo en Nueva York la autora.

Silvina Friera
Silvina Friera
En el anuncio, la escritora condenó el apoyo del gobierno estadounidense al genocidio en Gaza. (FLORENCIA DOWNES)