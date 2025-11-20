Omitir para ir al contenido principal
Por su libro “Las niñas del naranjel”
Gabriela Cabezón Cámara ganó el National Book Award
“Sin la educación pública y gratuita la gente de clase trabajadora como yo nunca jamás estaría acá”, dijo en Nueva York la autora.
Silvina Friera
21 de noviembre de 2025 - 11:37
En el anuncio, la escritora condenó el apoyo del gobierno estadounidense al genocidio en Gaza.
(FLORENCIA DOWNES)