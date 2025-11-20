Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

Medio centenar de allanamientos, con siete detenidos y armas.

Para parar la violencia armada

En total intervinieron 542 efectivos y 148 móviles policiales, en uno de los operativos más amplios registrados en la zona.

allanamiento policía de santa fe Respecto de los detenidos, se precisó que “uno tenía pedido de captura”. (Prensa Gobernación)

Temas en esta nota: