Medio centenar de allanamientos, con siete detenidos y armas.
Para parar la violencia armada
En total intervinieron 542 efectivos y 148 móviles policiales, en uno de los operativos más amplios registrados en la zona.
20 de noviembre de 2025 - 3:10
Respecto de los detenidos, se precisó que “uno tenía pedido de captura”.
