Crisis silenciosa y reclamos urgentes en el campo bonaerense

Productores a centímetros del colapso

Organizaciones rurales emitieron un comunicado que describe el derrumbe productivo y exigen respuestas ante la falta de apoyo nacional que agrava costos, consumo y la situación de miles de familias.

Juan Manuel Meza
Productor batata
Productor batata Los productores reclaman por la eliminación de programas para el sector. (Gentileza -)

