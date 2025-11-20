Omitir para ir al contenido principal
Comodoro Py busca acallar a la expresidenta

Silenciar a Cristina Kirchner, como sea

Fuerte restricción a las visitas que recibe, en sintonía con el coro mediático-político-judicial alineado con el macrismo, el mileismo y el embajador de los Estados Unidos.

Raúl Kollmann
Cristina Kirchner Cristina Fernández de Kirchner sufre una orden de restricción en cuanto a visitas. (LUIS ROBAYO/AFP)