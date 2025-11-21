Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Esperan los análisis forenses
Encontraron un cuerpo en las costas de Santa Cruz: los investigadores de Chubut analizan si es uno de los jubilados desaparecidos
A 40 días de la desaparición de Kreder y Morales, el hallazgo de un cuerpo reactivó la investigación. Se realizarán los análisis forenses para intentar conocer la identidad de la víctima.
21 de noviembre de 2025 - 15:22
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Jubilados de Chubut desaparecidos: Pedro Kreder y Juana Morales
Los jubilados que desaparecieron cuando se dirigían desde Comodoro Rivadavia a Camarones.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Chubut
Santa Cruz
Jubilados