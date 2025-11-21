Omitir para ir al contenido principal
Esperan los análisis forenses

Encontraron un cuerpo en las costas de Santa Cruz: los investigadores de Chubut analizan si es uno de los jubilados desaparecidos

A 40 días de la desaparición de Kreder y Morales, el hallazgo de un cuerpo reactivó la investigación. Se realizarán los análisis forenses para intentar conocer la identidad de la víctima.

Jubilados de Chubut desaparecidos: Pedro Kreder y Juana Morales Los jubilados que desaparecieron cuando se dirigían desde Comodoro Rivadavia a Camarones. (Redes Sociales)

