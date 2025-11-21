38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries
Encuentro feminista en Corrientes: una práctica política que tiene casi 40 años
Este fin de semana la provincia de Corrientes recibirá a miles de encuentreres, así se hacen llamar quienes asisten año tras año al Encuentro, un hito en la historia transfeminista, motor de victorias y hoy más que nunca espacio político para discutir la avanzada conservadora en el contexto de un gobierno antifeminista. Todo listo para que empiece.