Se profundiza la cruzada ultraconservadora

Estados Unidos “tomará nota” de los países que promuevan el aborto, la eutanasia y la diversidad

La administración de Trump obligará a sus embajadas a reportar las subvenciones estatales en torno a estas cuestiones.

El presidente Donald Trump. (Aaron Schwartz / POOL/EFE)

