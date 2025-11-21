Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Este sábado, en la continuidad de la fecha 13

Liga de España: Barcelona quiere alcanzar a Real Madrid en la punta

Villarreal, otro que busca meterse en la pelea, recibe a Mallorca. Además juegan Alavés-Celta y Osasuna-Real Sociedad.

Lamine Yamal busca otro triunfo para Barcelona. (JOSEP LAGO/AFP)

Temas en esta nota: