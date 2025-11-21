Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Este sábado, en la continuidad de la fecha 13
Liga de España: Barcelona quiere alcanzar a Real Madrid en la punta
Villarreal, otro que busca meterse en la pelea, recibe a Mallorca. Además juegan Alavés-Celta y Osasuna-Real Sociedad.
21 de noviembre de 2025 - 22:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lamine Yamal busca otro triunfo para Barcelona.
(JOSEP LAGO/AFP)
Temas en esta nota:
Fútbol
Liga de España
Barcelona
Athletic Bilbao
Real Madrid
Villarreal
Mallorca
Valencia
Atlético Madrid