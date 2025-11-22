Omitir para ir al contenido principal
Es la primera vez que un militar ocupa ese rol desde el regreso de la democracia
Calificaron como un “retroceso enorme” la designación de Presti como ministro de Defensa
El Gobierno también nombró a la reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad, será Alejandra Monteoliva.
23 de noviembre de 2025 - 1:49
Monteoliva Presti
Los nuevos ministros libertarios Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti.
(Imagen Web)