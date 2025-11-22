Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Es la primera vez que un militar ocupa ese rol desde el regreso de la democracia

Calificaron como un “retroceso enorme” la designación de Presti como ministro de Defensa

El Gobierno también nombró a la reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad, será Alejandra Monteoliva.

Monteoliva Presti
Monteoliva Presti Los nuevos ministros libertarios Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti. (Imagen Web)