Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario12
Un fallo los acusa de tapar otro delito de la agroexportadora
Todos somos (encubridores de) Vicentin
El ex directivo Omar Scarel fue procesado junto al ex titular de la Afip, Carlos Vaudagna. Considerados “autores de encubrimiento”.
22 de noviembre de 2025 - 3:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Oscar Scarel Vicentín
El ex presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, terminó procesado.
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Rosario