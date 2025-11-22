Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

Un fallo los acusa de tapar otro delito de la agroexportadora

Todos somos (encubridores de) Vicentin

El ex directivo Omar Scarel fue procesado junto al ex titular de la Afip, Carlos Vaudagna. Considerados “autores de encubrimiento”.

Oscar Scarel Vicentín El ex presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, terminó procesado. (Gentileza -)

Temas en esta nota: