El Mundo
Por orden del Supremo Tribunal Federal
Brasil: detuvieron a Jair Bolsonaro por intento de fuga
El líder ultraderechista quiso romper su tobillera electrónica mientras se encontraba cumpliendo la prisión domiciliaria por la condena por intento de golpe.
23 de noviembre de 2025 - 0:03
Vista del cuartel de la Policía Federal en Brasilia, donde quedó detenido el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
(Vinicius Santa Rosa/EFE)