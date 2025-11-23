Omitir para ir al contenido principal
Por orden del Supremo Tribunal Federal

Brasil: detuvieron a Jair Bolsonaro por intento de fuga

El líder ultraderechista quiso romper su tobillera electrónica mientras se encontraba cumpliendo la prisión domiciliaria por la condena por intento de golpe.

Bolsonaro Preso
Vista del cuartel de la Policía Federal en Brasilia, donde quedó detenido el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. (Vinicius Santa Rosa/EFE)