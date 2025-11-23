Omitir para ir al contenido principal
Carli Bianco criticó la decisión de Milei en el G20 y el alineamiento con Estados Unidos
“El gobierno nacional votó en contra de la condena a la tortura”
El ministro bonaerense se refirió al documento rechazado de la ONU y lo comparó con lo ocurrido en la dictadura militar. “Se cruzó el límite de la indignidad en política exterior”, arremetió.
Juan Manuel Meza
23 de noviembre de 2025 - 21:30
javier milei carli blanco
Bianco dijo que la postura nacional va en contra de los derechos humanos.
(ARCHIVO)
