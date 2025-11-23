Omitir para ir al contenido principal
Carli Bianco criticó la decisión de Milei en el G20 y el alineamiento con Estados Unidos

“El gobierno nacional votó en contra de la condena a la tortura”

El ministro bonaerense se refirió al documento rechazado de la ONU y lo comparó con lo ocurrido en la dictadura militar. “Se cruzó el límite de la indignidad en política exterior”, arremetió.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
FOTO ARCHIVO javier milei carli blanco
javier milei carli blanco Bianco dijo que la postura nacional va en contra de los derechos humanos. (ARCHIVO)

