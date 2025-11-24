Omitir para ir al contenido principal
A dos años de la muerte de una cadete en la Escuela de Policía Juan Vucetich
“A Casco la mató la propia fuerza de seguridad”
El abogado de la familia de la víctima pide justicia por Agustina Casco. Recibió un golpe en una práctica y no la atendieron.
24 de noviembre de 2025 - 0:50
Dos años se cumplen de la muerte de Agustina Casco, la joven de 21 años que falleció tras un brutal golpe durante un entrenamiento Escuela de Policía Juan Vucetich
Agustina Casco estudiaba en la Escuela de Policía Juan Vucetich
(Archivo -)