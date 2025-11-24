Omitir para ir al contenido principal
El campeón del mundo fue ovacionado en Italia

“Papu” Gómez volvió a jugar después de 776 días en Padova

Luego de que el 22 de octubre finalizara la sanción por doping que el mediapunta recibió en 2023. 

FOTO REDES SOCIALES italia padova alejandro papu gomez
Alejandro "Papu" Gómez volvió al fútbol en Padova. (REDES SOCIALES)

