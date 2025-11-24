Omitir para ir al contenido principal
El campeón del mundo fue ovacionado en Italia
“Papu” Gómez volvió a jugar después de 776 días en Padova
Luego de que el 22 de octubre finalizara la sanción por doping que el mediapunta recibió en 2023.
24 de noviembre de 2025 - 20:43
Alejandro "Papu" Gómez volvió al fútbol en Padova.
(REDES SOCIALES)
