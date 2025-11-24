Omitir para ir al contenido principal
Se jugaron nuevas jornadas por las zonas A y B
Se perfilan los candidatos en el Abierto Argentino de Polo
La Natividad La Dolfina y UAE encabezan un grupo, mientras que Ellerstina Indios Chapaleufú junto a La Hirenita La Hache el otro.
24 de noviembre de 2025 - 23:02
La Natividad La Dolfina ganó y sigue firme
(MATIAS CALLEJO)
Abierto Argentino de polo
La Natividad
La Dolfina
Polo
Ellerstina