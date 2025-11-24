Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Se jugaron nuevas jornadas por las zonas A y B

Se perfilan los candidatos en el Abierto Argentino de Polo

La Natividad La Dolfina y UAE encabezan un grupo, mientras que Ellerstina Indios Chapaleufú junto a La Hirenita La Hache el otro.

La Natividad La Dolfina ganó y sigue firme (MATIAS CALLEJO)

Temas en esta nota: