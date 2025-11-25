Omitir para ir al contenido principal
La banda británica tocó en Buenos Aires en su regreso luego de 19 años sin discos nuevos
Bôa en C Art Media: del opening de “Serial Experiments Lain” a la Argentina
Ante un Art Media colmado de otakus y curiosos, el grupo de Jasmine Rodgers celebró su regreso a los escenarios y las giras con el tema del canónico anime como momento más alto.
25 de noviembre de 2025 - 19:41
BOA en C Art Media
La cantante Jasmine Rodgers estuvo al frente de una ajustada banda de dream pop introspectivo
(Prensa -)