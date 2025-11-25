Omitir para ir al contenido principal
Ocurrió en San Rafael, Mendoza

Detienen a un concejal de La Libertad Avanza: 1,15 de alcohol, copas en la mano y un BMW sin patente

Martín Antolín debió pagar casi 4 millones de pesos, quedó inhabilitado para conducir por un año y este miércoles deberá dar explicaciones políticas en una sesión que apunta a su destitución.

Martín Antolín, concejal de LLA y referente local de Milei, durante uno de los actos partidarios en Mendoza. (Redes Sociales)

