Ocurrió en San Rafael, Mendoza
Detienen a un concejal de La Libertad Avanza: 1,15 de alcohol, copas en la mano y un BMW sin patente
Martín Antolín debió pagar casi 4 millones de pesos, quedó inhabilitado para conducir por un año y este miércoles deberá dar explicaciones políticas en una sesión que apunta a su destitución.
25 de noviembre de 2025 - 21:51
Martín Antolín, concejal de LLA y referente local de Milei, durante uno de los actos partidarios en Mendoza.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Mendoza
La Libertad Avanza
Concejo Deliberante
Alcoholemia