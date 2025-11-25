Omitir para ir al contenido principal
¿Habrá operación militar estadounidense?

Guerra de nervios entre Trump y Maduro: los escenarios en los que se mueve Venezuela

Washington alimenta el temor de una operación militar contra Caracas, aunque es muy poco probable que implique botas estadounidenses sobre el terreno.

Antònia Crespí Ferrer
Antònia Crespí Ferrer
El portaaviones USS Gerald R. Ford, enviado por Trump al Caribe (EFE -)

