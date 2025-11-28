Omitir para ir al contenido principal
La serie "Chad Powers" explora el fascinante cruce entre humor, deporte y la identidad personal

“Chad Powers”: la historia real que inspiró a la serie de Glen Powell para Disney+

Glen Powell protagoniza la serie derivada de un episodio memorable de Eli Manning. La historia gira en torno a redescubrir la identidad y afrontar la fama en el deporte.

El País

Jura Patricia Bullrich, senadora

Con Villaverde ausente

Juraron los nuevos senadores y el oficialismo busca imponer su agenda en el Congreso

Vicente López ya cuenta con más de 200 lectoras de patentes y suma puntos de control en los límites con San Martín y San Isidro

Triumbirato CGT, Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)

La reforma Laboral

En la CGT dicen que si no los convocan a la Rosada habrá medidas de fuerza

Sesion Ordinaria Publica en el Senado de la Nacion, el 18 de septiembre de 2025, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Bullrich reunió a los legisladores libertarios antes de encontrarse nuevamente con Villarruel

El Gobierno demora la jura de Villaverde y apuesta al nuevo Senado

Por Paula Marussich

Economía

Ajuste y tarifazo a pedido del FMI

El nuevo esquema del Gobierno para eliminar los subsidios en luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 28 de noviembre de 2025

La UIA adelantó una baja del 2 por ciento en octubre

La industria 10 puntos por debajo del 2023

El ministro asegura que el precio no está atrasado

Para Caputo el dólar está bien

Sociedad

Los emoción de los fans

Furor por la visita de Rosalía en Buenos Aires: las repercusiones tras el lanzamiento del álbum “LUX”

Femicidio en Chaco

Se conocerán las penas contra la familia Sena y los encubridores del crimen de Cecilia Strzyzowski

Para este viernes y sábado

Alerta amarilla en Buenos Aires y otras 16 provincias por tormentas

Cómo va a estar el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre

Deportes

Oscar Piastri - McLaren

Piastri y Norris fuero los más veloces en la primera jornada de libres, Verstappen concluyó sexto

McLaren se impuso por partida doble en las pruebas libres del Gran Premio de Qatar

Flamengo vs Palmeiras

Se juega en el estadio Monumental de Lima, desde las 18, con arbitraje del argentino Darío Herrera

Flamengo y Palmeiras se miden en la gran final de la Copa Libertadores

El piloto argentino de Alpine

Colapinto corre en la Sprint Qualy del GP de Qatar de Fórmula 1: ¿cómo le fue en la Práctica Libre?

Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto (C) arrives at the Lusail International Circuit ahead of the Formula One Qatar Grand Prix in Lusail on November 27, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

Esta penúltima carrera podría definir al campeón 2025 de la Fórmula 1

Se pone en marcha el GP de Qatar