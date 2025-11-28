Juicio al “Ginecólogo Abusador”: Clementi enfrenta cargos por abusos sexuales reiterados contra más de 10 mujeres.
Continúa en los Tribunales de Lomas de Zamora el juicio contra Diego Javier Clementi, ginecólogo de Burzaco imputado por abusos sexuales reiterados en su clínica privada ubicada en dicha localidad. Más de 10 mujeres denunciaron ante la Justicia diversos tormentos que sufrieron, aunque se sabe de muchas más que no llegaron a esa instancia, hechos que fueron cometidos a lo largo de dos décadas. Las sobrevivientes llaman a acompañar la difusión del caso y el pedido de justicia en las redes sociales y en los tribunales.