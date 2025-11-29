Omitir para ir al contenido principal
Partido Justicialista

Contra la precarización laboral

(Leandro Teysseire)

El País

Jura de nuevos senadores y senadoras

La pelea ente Villarruel y Bullrich

Bullrich buscó mostrar que ella manda el Senado

Por Paula Marussich
Hayden Davis

Se liberaron los activos de los acusados en el caso LIBRA

Un fallo a favor de Hayden Davis & cia

20251008 marcha de jubilados. Foto : Leandro Teysseire

El Comité contra la Tortura hizo un duro informe sobre el gobierno de Milei

La ONU alertó sobre violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Javier Milei

Por Adriana Meyer

Economía

Quita de subsidios: la motosierra avanza sobre los ingresos populares

Tarifas en dólares, sueldos planchados

Por Mara Pedrazzoli

La política económica atenta contra la producción, la inversión y el empleo

Dólar cómodo para importar

Por David Cufré
Central Hidroelectrica Salto Grande

El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización

Hidroeléctricas para los privados

Advierten que tocaron los datos para ocultar la recesión económica

La ficción del Indec en turismo y finanzas

Por Juan Garriga

Sociedad

Por primera vez la Ciudad tendrá cárceles propias

Legislatura aprobó la creación del servicio penitenciario porteño

En la Legislatura porteña se aprobo el presupuesto 2026

El PRO y LLA acordaron un ajuste en CABA

Por Santiago Brunetto

Justicia por un femicidio durante la cuarentena

Prisión perpetua para el femicida de Romina Videla

El peor incendio en décadas

Al menos 128 muertos y ocho detenidos en Hong Kong

Deportes

Aunque es el actual entrenador de Talleres de Córdoba

Tevez habló de su deseo de dirigir a Boca y opinó sobre Riquelme

Oscar Piastri - McLaren

El argentino fue último en el ensayo y en la qualy de la Sprint

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Qatar

Con chicana a Fideo Di María incluida

“No salieron campeones”, disparó el Ogro Fabbiani sobre el título de Central

Campazzo

La Selección de básquet venció a Cuba, a quien volverá enfrentar el lunes

Argentina superó el primer examen y ya piensa en el desquite