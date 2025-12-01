Omitir para ir al contenido principal
De Taylor Swift a Percy Jackson, los grandes lanzamientos de diciembre en Disney+
Diciembre mágico en Disney+: un vistazo a los estrenos destacados en el último mes del año
Cuatro importantes producciones hacen su desembarco en Disney+ este mes. Desde el mundo épico de Percy Jackson hasta la música de Taylor Swift, no faltan opciones para disfrutar.
01 de diciembre de 2025 - 15:25
El País
Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.
Un nuevo ascenso para la familia militar
Por
Luciana Bertoia
Roger Edgar Grant, actor clave en el esquema de corrupción
Indagan por las coimas en la Andis al número dos de Daniel Garbellini
Ajuste y negociación con los gobernadores
Javier Milei y la agenda de su Gobierno
Leo Nardini inauguró el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines
Economía
Mes navideño
Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año
El Grinch libertario
No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja
Más presión para los hogares
Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas
Desde hoy
Más golpes al bolsillo: aumentan el colectivo y el subte
Sociedad
Jornada de salud y prevención
Día Mundial del Sida: testeos de VIH y campaña de concientización en la Línea H
Susto en la madrugada
Un auto explotó dentro de una casa en Lanús: un herido grave
En Núñez
Una ambulancia chocó contra el Metrobús: dos heridos
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de diciembre
Deportes
Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas
Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli
La selección gana, gusta y golea
Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal
Empató en cancha de Deportivo Madryn y ganó el Reducido
El que Río Cuarto, ríe mejor: Estudiantes ascendió a Primera
Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan
Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro