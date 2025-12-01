Omitir para ir al contenido principal
El éxito de "Zootopia 2" desata rumores sobre una posible nueva entrega de la popular franquicia animada de Disney

Disney y el regreso de “Zootopia”: Lo que sus protagonistas desean para la tercera parte

Después del éxito de “Zootopia 2”, crecen las expectativas sobre una tercera parte. Los protagonistas abren el debate sobre lo que depararía el futuro para Judy y Nick.

El País

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia
ANDIS

Roger Edgar Grant, actor clave en el esquema de corrupción

Indagan por las coimas en la Andis al número dos de Daniel Garbellini

Ajuste y negociación con los gobernadores

Javier Milei y la agenda de su Gobierno

Leo Nardini inauguró el nuevo Centro Cívico de Los Polvorines

Economía

Pidió el levantamiento completo del cepo

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas de interés

Mes navideño

Cuenta DNI diciembre 2025: todos los descuentos para el último mes del año

El Grinch libertario

No se salva ni Papá Noel: la industria del juguete alerta por una Navidad con ventas a la baja

Más presión para los hogares

Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas

Sociedad

Jornada de salud y prevención

Día Mundial del Sida: testeos de VIH y campaña de concientización en la Línea H

Susto en la madrugada

Un auto explotó dentro de una casa en Lanús: un herido grave

En Núñez

Una ambulancia chocó contra el Metrobús: dos heridos

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de diciembre

Deportes

Antonelli Norris

Red Bull dijo que el italiano se dejó superar y luego tuvo que pedir disculpas

Arde la Fórmula 1 por la maniobra de sobrepaso de Norris a Antonelli

La selección gana, gusta y golea

Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal

FOTO PRENSA ESTUDIANTES RIO CUARTO nacional B deportivo madryn estudiantes rio cuarto

Empató en cancha de Deportivo Madryn y ganó el Reducido

El que Río Cuarto, ríe mejor: Estudiantes ascendió a Primera

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Pisa and Inter Milano at Arena Garibaldi Romeo Anconetani stadium in Pisa, on November 30, 2025. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan

Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro