En medio de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y un intenso despliegue militar en el Caribe
León XIV pide a Estados Unidos evitar el uso de la fuerza en Venezuela y reclama “diálogo” en plena escalada con Trump
Desde el avión papal, León XIV cuestionó el endurecimiento de la política de Trump hacia Venezuela y defendió la necesidad de evitar nuevas acciones militares. Mientras Trump respalda a su secretario de Guerra por un operativo bajo investigación, León XIV advirtió que la violencia “golpea primero a quienes no pueden defenderse”