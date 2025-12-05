1 de diciembre: Día Mundial de la Respuesta al VIH
“El recorte presupuestario en VIH nos está llevando a la muerte”
La activista Katy Castillo, integrante de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH, denuncia la falta de insumos esenciales como preservativos y reactivos para controles, así como la paralización en la compra de tratamientos. Advierte que el recorte presupuestario y la interrupción de políticas públicas están provocando un aumento de nuevas infecciones, diagnósticos tardíos y graves retrocesos en la calidad de vida de las personas con VIH.