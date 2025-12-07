Coautora junto a Samuel Amaral del Diccionario histórico del peronismo (1943-1955)
Carolina Barry: “El dato duro es lo que más escasea y lo que tanto nos costó encontrar”
El volumen de 600 páginas contiene biografías de líderes, dirigentes políticos y sindicales, gobernadores, artistas, intelectuales, músicos y deportistas que hayan sido atravesados por algún aspecto del peronismo. Incluye también conceptos, instituciones, fechas, y sucesos políticos relacionados con el movimiento nacional en su conjunto durante el período abordado.