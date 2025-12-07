Omitir para ir al contenido principal
Tras el atentado en el departamento colombiano de Cauca que dejó 13 heridos
Petro llevará a alias “Iván Mordisco” ante la Corte Penal Internacional
El presidente colombiano anunció que su gobierno tiene lista una acusación contra el jefe de las disidencias de las FARC, al que responsabiliza por la escalada de ataques en el suroccidente.
07 de diciembre de 2025 - 21:26
gustavo petro
Petro calificó de atentado el ataque en Cauca, donde opera la disidencia de las FARC.
(EFE/EFE)
Colombia
Gustavo Petro
Farc
