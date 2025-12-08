Omitir para ir al contenido principal
LA750
La abogada laboralista analizó la reforma del Gobierno
Natalia Salvo: “Quieren que los trabajadores sean una mercancía”
La reconocida abogada laboralista aseguró que el objetivo final de la supuesta “modernización” es “destruir los derechos laborales”.
08 de diciembre de 2025 - 13:00
La abogada laboralista Natalia Salvo cuestionó la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei.
Temas en esta nota:
Reforma laboral
El País
Mientras Trump redobla la presión militar contra Venezuela
Milei viaja a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
El gobierno no aplica la ley de Financiamiento Universitario
Los docentes de la UTN no iniciarán las clases en 2026
En el camino del Sr. Presidente, de Asturias
Por
Mempo Giardinelli
El Fondo Monetario y el panorama de las reservas
Destruir lo viejo, sin construir nada nuevo y mejor
Por
Eduardo Aliverti
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025
El 50% de las industrias mostró problemas de pago en sus obligaciones
Más empresas con deudas y a media máquina
Por
Bernarda Tinetti
Capital global concentrado y cambios en el trabajo
El sistema en la era del algoritmo
Por
Mara Pedrazzoli
Los cheques rechazados crecieron 40%
Una encuesta señala que el 47% de las empresas tiene problemas de pago
Sociedad
Cinco heridos
Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia
Feriado en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de diciembre
Junto con organizaciones sociales del barrio
Sociales de la UBA activa por Constitución
Deportes
El equipo de Cañuelas ganó el 132° Abierto Argentino de polo
La Natividad La Dolfina se consagró campeón en Palermo
Es el 35° piloto que se consagra en la historia de la categoría
Lando Norris, nuevo campeón de la Fórmula 1
Por
Malva Marani
Entre los mejores de la historia
Turismo Carretera: Agustín Canapino es pentacampeón
Por
Jorge Dominico
Brasil levantó la copa en Filipinas
Mundial femenino de futsal: Argentina terminó cuarta