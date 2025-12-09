Omitir para ir al contenido principal
La Anmat prohibió una marca de productos de limpieza
Se trata de una serie de detergentes, limpiadores y desengrasantes que no estaban registrados ante el organismo.
09 de diciembre de 2025 - 12:13
Detergentes y limpiadores
El País
Las relaciones más que carnales
Trump sobre Milei: “Iba a perder, lo apoyé y ganó”
Se oficializó el llamado a sesiones extraordinarias
Javier Milei en Oslo, con la atención puesta en las negociaciones el Congreso
El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"
La carta y el show final de Petri
El Gobierno refuerza el control de buques chinos donde no hay pesca ilegal
El mar, otro escenario de pleitesía a Trump
Por
Sebastián Cazón
Economía
Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos
Cada vez más empleados pobres
Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro
“Hay trabajadores rehenes en los obradores”
Para noviembre y diciembre
Confirmaron aumentos y dos bonos para las empleadas domésticas: cómo quedan los salarios
Vía Twitter
Caputo anunció una pequeña baja en las retenciones para la soja y otros granos
Sociedad
¿Lluvia en el AMBA?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de diciembre
El descargo de los argentinos acusados de robo en Miami
“No somos mecheros vip”
Deportes
El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel
Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza
Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona
“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”
Por
Adrián De Benedictis
Gallardo lo considera una pieza indispensable
Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney
Arranca la sexta fecha con acción de muchos cracks de la Selección
La Champions League empieza a entrar en zona de definiciones