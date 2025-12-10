La lucha que lidera las protestas contra los femicidios en Brasil
Decenas de miles de mujeres marcharon en todo Brasil para denunciar una escalada brutal de femicidios que golpea, sobre todo, a las mujeres negras. En Río, referentes y manifestantes alertaron sobre la “situación inaceptable” y la urgencia de políticas públicas que garanticen protección real. Asistentes sociales y especialistas advirtieron que la violencia sigue naturalizada y subregistrada, especialmente en los barrios periféricos. El grito que se escuchó en Copacabana fue claro: frenar la epidemia de femicidios es una tarea impostergable y colectiva.