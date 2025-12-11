Omitir para ir al contenido principal
De Yorgos Lanthimos, con Emma Stone

“Bugonia”: entre la conspiranoia y el cinismo caníbal

Remake de “Save the Green Planet!”, presenta a un joven alienado por teorías conspirativas, confrontando a una CEO no mucho más agradable.

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Cine Peliculas
Cine Peliculas "Bugonia" propone un dilema para el que no hay salida. (Prensa)

El País

Milei aceleró la vuelta para revisar un proyecto que no está cerrado

Plan demorado y un viaje en vano

Por Melisa Molina

"La resistencia, desde la experiencia"

Con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la APDH festejó sus 50 años

El Consejo Interuniversitario Nacional

Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia

Denuncia al copista

Entre plagiadores se entienden

Economía

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga
Manzanas

Precios en noviembre

Incremento en frutas y verduras

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

Ventas en noviembre

Cosecha y embarques en niveles récord

Sociedad

Las críticas al proyecto de reforma educativa del Gobierno

“Es el fin del sistema educativo federal”

Por Santiago Brunetto

A un año y medio de la desaparición del niño

Actualizan la imagen de Loan

Migraciones aeropuerto Miami

Buscarían opiniones “antiamericanas”

Los turistas que visiten EE UU deberán mostrar los últimos 5 años de sus redes

Ciudad de Mendoza

CABA primera, luego Mendoza y Córdoba

La UBA reveló las mejores ciudades argentinas para vivir

Deportes

FOTO REDES SOCIALES vela francisco rigonat

Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Garagna Rigonat

“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2018 apunto a una medalla”

Por Marcos González Cezer

El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino

Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

Flamengo's Bruno Henrique lifts the trophy as he celebrates with teammates after wining the FIFA Derby of the Americas match between Cruz Azul and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium in Doha on December 10, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta

Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal