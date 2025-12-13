Presti desembarca con un séquito castrense para manejar el Ministerio de Defensa

El presidente Javier Milei encabezo la ceremonia en la que le tomará juramento al teniente general del Ejército argentino, Carlos Presti, al frente del Ministerio de Defensa.

(Ministerio de Defensa)