El cantautor presenta su disco "El poder de los olvidados", coproducido con León Gieco
David Tagger: “El disco inicia de mi emocionalidad, de mis sentimientos genuinos”
El concepto de su trabajo musical nació tras unos “conciertitos” íntimos que dio para pacientes de un geriátrico, donde vivía un familiar cercano. “Veía las caras de los pacientes y me iba emocionado”, señala. Por las grabaciones circulan Nito Mestre, Luis Gurevich, Gustavo Santaolalla y Lito Vitale, entre otros. “León significa mucho para mí. Si estás pillo y atento, te enseña solo con verlo. No tiene que decir mucho, hace”, resume sobre el poder motivador de Gieco.