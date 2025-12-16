Omitir para ir al contenido principal
La promoción de "Avengers: Doomsday" plantea nuevos retos a los fanáticos y redefine estrategias de marketing

Cuatro tráilers de “Avengers Doomsday”: una jugada maestra de Marvel y Disney

Cuatro tráilers exclusivos serán lanzados en simultáneo con el estreno de “Avatar 3”, requiriendo visitas múltiples al cine.

Últimas Noticias

Volver de la melancolía

Por Juan Manuel Strassburger

Quién es y qué hace el sucesor del histórico Juan José Mussi

Carlos Balor da sus primeros pasos como intendente de Berazategui

Por Marcial Amiel

Denuncia haber sido despedido por anunciar esperaba un hijo junto a su marido

Por Inés Hayes
FOTOBAIRES torneo liga profesional racing platense orsi gomez

Tras su parate post coronación con Platense

Newell’s: la dupla Orsi-Gómez, muy cerca de asumir

Usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad

Despidieron a la policía que vendía contenido erótico en TikTok: la investigación de la Justicia

Un delito prescripto

Caso Nora Dalmasso: el fiscal pide que el único acusado vaya a juicio

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

El País

"Retroceso en materia de derechos"

Más desempleo y salarios bajos: el comunicado de profesores de Derecho de la UBA por la reforma laboral

Pareja de Pilar Ramírez

Quién es Darío Wasserman, el empresario inmobiliario que se queda con la caja del Banco Nación

Por Natalia López Gómez
Ley discapacidad

El presupuesto 2026 tuvo dictamen de comisión

El Gobierno busca derogar la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario

Por Matías Ferrari
Julio Cordero y F. Sturzenegger

Diferencias en el Gobierno

Cordero, Sturzenegger y las contradicciones sobre cómo se aplicará la reforma laboral

Economía

Se ajustarán por IPC

Salarios, dólar, inflación y reservas: ¿qué cambia en 2026 con el nuevo esquema de bandas del Banco Central?

Por Vardan Bleyan

Dijo que el BCRA comprará reservas

Luis Caputo se defendió de las críticas por los cambios en las bandas cambiarias y negó un pase a precios

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025

Lo reemplazará Andrés Vázquez, director de la DGI

Cambios en el oficialismo: renunció el titular de ARCA, Juan Pazo

Sociedad

Avanza la investigación por la muerte de Bob Reiner y su esposa

Acusado de parricidio, detenido

Habrían estado ebrios

Bajaron a cuatro pasajeros de un vuelo de JetSmart por disturbios

Misión “Vida en los extremos”

Empezó un nuevo streaming del Conicet junto a la UBA: cómo ver la transmisión en vivo

Deportes

FOTO AFP estadio cancha san lorenzo

El cónclave continuará desde las 17 horas

Cuarto intermedio en San Lorenzo: se postergó la reunión de Comisión Directiva

El recuerdo del tandilense sobre el año de su fatídica lesión

Juan Martín del Potro: “Visualizaba ser el número uno del mundo”

Por Pablo Amalfitano

Los Premios The Best de la FIFA

Santiago Montiel se llevó el Puskas al mejor gol de la temporada