Una mirada detrás de cámaras revela que lo nuevo de Nolan desafía tanto lo técnico como lo histórico

“La odisea”, la nueva epopeya de Nolan, cuenta con elenco estelar para 2026

La adaptación de la inmortal obra de Homero cuenta con un elenco impresionante y un abultado presupuesto.

La Odisea (Prensa)

Río Negro, Chaco

Casi Tango en Navidad

Por Mempo Giardinelli

Emma Heming reflexiona sobre una Navidad de desafíos emocionales y adaptaciones familiares

Bruce Willis y la Navidad: cómo su diagnóstico transformó las celebraciones familiares

Leyendo con ojo de loca

Los mejores relatos navideños lgbti

Por Adrian Melo

Emma Heming Willis publica un libro que revela el impacto de "Duro de matar" en la salud de Bruce

Bruce Willis y las secuelas físicas tras “Duro de matar” impactan su salud actual

La petrolera vende sus activos industriales, en servicios esenciales y sus áreas fuera de Neuquén

El gobierno lleva a YPF a apostar todo a Vaca Muerta

Por Raúl Dellatorre

Centro clandestino “Las Casitas”, Chubut

Lesa Humanidad: cinco condenas en Comodoro Rivadavia

Protesta de Cientificos

Científicos y estudiantes protestaron por el ajuste y mostraron los logros de la ciencia argentina

Por una Navidad con ciencia

Por Juan Funes

Declaraciones en caliente tras su salida de Racing

Luciano Vietto: “Con Costas no fue fácil para mí”

El País

Alejandro Almeida fue secuestrado en 1975

León Gieco le puso música, voz y corazón a una poesía que su hijo le escribió a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora

La denunciarán por apología del terrorismo de Estado

Familiares de víctimas piden que el Congreso expulse a Lemoine por burlarse de los vuelos de la muerte

Por Luciana Bertoia

Se recupera de una operación de apendicitis

Nuevo parte de la salud de Cristina Kirchner

Integrará el directorio

Tras idas y vueltas con Milei, Carolina Píparo fue designada en el Banco Nación

Economía

Yerba mate

La desregulación avanza

Yerba mala: el Gobierno eliminó controles de calidad

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 23 de diciembre de 2025

Las escrituras en CABA y Provincia bajaron fuerte en noviembre

Cayó la venta de casas y ya no hay nada positivo en el consumo

Por Leandro Renou
Fabricas Cerraradas

La actividad económica retrocedió en octubre.

Del estancamiento a la caída

Por Juan Garriga

Sociedad

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic

Con aprobación de la FDA

Estados Unidos comercializará la primera píldora oral para tratar la obesidad

Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Vince Zampella

Se estrelló con su Ferrari

Murió Vince Zampella: así fue el brutal accidente del creador de Call of Duty

Dueños felices, como perro con dos colas

El Gobierno autorizó los viajes con mascotas en micros y trenes de larga distancia

Deportes

Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

"No puedo pedir más nada"

Agustín Canapino se quedó con el Olimpia de Oro 2025

FOTOBAIRES trofeo campeones platense estudiantes de la plata

Balance del 2025 del fútbol argentino

¿Cuál fue el equipo del año?

Por Daniel Guiñazú