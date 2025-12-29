Omitir para ir al contenido principal
Ya se comercializa en Estados Unidos

Qué cambios traerá en la sociedad la primera píldora para tratar la obesidad

Según el sociólogo Horacio Losada “estamos en un tiempo de la inmediatez y en ese sentido, la imagen parece que lo es todo”.

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic
remedio pastillas ozempic

FOTO REDES SOCIALES remedio pastillas ozempic

Ya se comercializa en Estados Unidos

Qué cambios traerá en la sociedad la primera píldora para tratar la obesidad

Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican

Ataques por ser del colectivo LGBT+

Por Jota B. Ponsone
Gabriel Gonzalez Justicia

Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González

“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”

Por Washington Uranga

Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias

Milei en la inexorable era de su propia estanflación

Por Leandro Renou
Belarus' Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025.

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”

Declaraciones a The Telegraph

Milei sobre Malvinas: un reclamo de soberanía a medias

Comedor en iglesia

Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden

Un frente de la “batalla cultural”

Por Washington Uranga

Balance y perspectivas

La oposición es la única interpelada

Por Eduardo Aliverti
Mineria Mendoza

De la lucha en las calles a los tribunales

El agua de Mendoza no se negocia

En busca de divisas

Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025

Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad

Por Bernarda Tinetti

La desregulación golpea de lleno a la yerba mate

Pagos por debajo de los costos

Por Mara Pedrazzoli

Paraguay: tres argentinas murieron tras hundirse una lancha en el río Paraná

Las zonas afectadas

Alerta por calor extremo en Buenos Aires y otras ocho provincias

En Villa Devoto

Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz: al menos 18 heridos

Calor intenso en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de diciembre

Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones

River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro

Por Lucas Gatti
FOTO EFE real madrid franco mastantuono

El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español

La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono

BERGAMO (Italy), 28/12/2025.- Inter's Lautaro Martinez (R) celebrates after scoring the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between Atalanta BC and FC Internazionale in Bergamo, Italy, 28 December 2025.

El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez

Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia

Italy's Jannik Sinner (L) is congratulated by Spain's Carlos Alcaraz at the end of their men's single final match at the ATP Finals tennis tournament, in Turin, on November 16, 2025.

El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante

Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta

Por Pablo Amalfitano