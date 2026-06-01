Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
50 Años del Golpe
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 1º de junio de 2026
28 min
Mundial 2026: la Selección Argentina, los partidos amistosos y los preparativos de todos los equipos
28 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 1º de junio de 2026
28 min
Mundial 2026: la Selección Argentina, los partidos amistosos y los preparativos de todos los equipos
28 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 1º de junio de 2026
28 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
Mundial de Fútbol 2026
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Mundial de Fútbol 2026
A 10 días del inicio de la Copa
Ya hay quejas por el césped sintético en el Mundial
La Selección de Senegal se mostró sorprendida por el campo de juego durante un amistoso en Estados Unidos.
01 de junio de 2026 - 17:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
MetLife NY
EFE
Temas en esta nota:
Mundial 2026
Últimas Noticias
A 10 días del inicio de la Copa
Ya hay quejas por el césped sintético en el Mundial
De acuerdo a un ranking global, todas las instituciones locales resignaron posiciones
Por el desfinanciamiento, las universidades pierden prestigio internacional
Por
Pablo Esteban
Acerca del horror del asesinato de adolescentes
Justicia por Agostina
Por
Flor de la V
La recorrida federal llegar esta semana al norte del país
Axel Kicillof pisa Corrientes y tendrá una bilateral con el radical Juan Pablo Valdés
Por
María Belén Robledo
Exclusivo para
Millones de dólares exprés para que las corporaciones cancelen deudas previas
La trampa detrás del “boom” de las ONs y el fantasma del quiebre
Por
Mara Pedrazzoli
El modelo y el imaginario social
Peaky Blinders al gobierno y los delirios al poder
Por
Eduardo Aliverti
Declararon ingresos por casi 5 mil millones en 2024, todo mediante "donaciones" y "talleres"
Sospechas por la recaudación de Fundación Faro
Estrenó “El ser querido”, un unipersonal de su autoría
Jorgelina Aruzzi: “La comedia y la tragedia van siempre de la mano”
Por
Emanuel Respighi
El País
Sin lugar para derechos laborales
Los trabajadores de aplicaciones quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Transporte
"Vamos a escuchar toda propuesta razonable"
A la espera del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno y las universidades se reúnen a negociar
Por
Vardan Bleyan
Con el FAL como estandarte
Alerta trabajadores: Milei reglamentó puntos clave de su reforma laboral
Un índice de inflación atado con alambres
El Gobierno vuelve a postergar la suba del impuesto a los combustibles
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 1º de junio de 2026
Millones de dólares exprés para que las corporaciones cancelen deudas previas
La trampa detrás del “boom” de las ONs y el fantasma del quiebre
Por
Mara Pedrazzoli
CAME rechazó a la reforma tributaria del FMI. Cierres y despidos
El sector pyme advierte el ahogo
Trastienda política de la crisis, el Círculo Rojo, sus beneficios, el FMI y la consagración del 1 por ciento más rico
Los que manejan el poder no aplauden, exigen
Por
Leandro Renou
Sociedad
Habló de "homicidio"
Sin hablar de femicidio, Monteoliva se refirió al caso Agostina Vega y halagó el trabajo de la policía
De acuerdo a un ranking global, todas las instituciones locales resignaron posiciones
Por el desfinanciamiento, las universidades pierden prestigio internacional
Por
Pablo Esteban
Acerca del horror del asesinato de adolescentes
Justicia por Agostina
Por
Flor de la V
Tras el informe de la Corte Suprema
“Los femicidios se mantienen estables”: la advertencia de la UFEM tras las afirmaciones del Gobierno
Deportes
A 10 días del inicio de la Copa
Ya hay quejas por el césped sintético en el Mundial
La Selección ya está en Kansas
La habitación de Messi y el detalle que nos vuelve a ilusionar
La hora cero de la Selección Argentina
Por
Daniel Guiñazú
Baja el valor de los derechos de televisión y menos dinero para los organizadores
El Mundial y la TV: cuatro de los cinco países más poblados no estarán en la Copa del Mundo
Por
Pablo Vignone